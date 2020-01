Fortnite: il balletto di Pokimane nel negozio del 20 gennaio 2020

Nuovo giorno, nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2: si comincia la nuova settimana con un contenuto inedito a tema streamer del Battle Royale più famoso al mondo. Leggendo questo articolo capirete subito come sia legato a Pokimane, una delle creatrici di contenuti più note al mondo.

Il balletto di Pokimane è ora disponibile nel negozio di Fortnite Capitolo 2 del 20 gennaio 2020: si chiama Poki, fa parte del set Serie d'Icone, e viene proposto al prezzo di 500 V-buck, circa 5 euro al cambio. Gli altri balletti in evidenza di oggi sono poi Ballo Elettrico e Flusso, mentre dal punto di vista delle Skin ci troviamo alla presenza di riproposizioni degli ultimi mesi. Per esempio sono tornate Squadra Speciale Triceratopo e Straccy, ciascuna proposta al prezzo di 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, lunedì 20 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. Le sfide a tempo straordinario sono già disponibili all'interno del Battle Royale, e altre arriveranno nei prossimi giorni.

Grab the new Poki Emote in the Item Shop now!



Read more about the #EmoteRoyaleContest here: https://t.co/Xw0Rb8WIcQ pic.twitter.com/aXesTfiQkQ