PS5, lista dei giochi dell'evento di presentazione emersa online, ma è falsa

Una lista dei titoli di PS5 mostrati all'ancora non annunciato evento di presentazione di febbraio è finita online nella giornata di ieri, ma a quanto è emerso era palesemente falsa. In verità era una vera e propria scaletta dell'evento, ma sarebbe bastato leggere che si parlava di presenza di Sony all'E3 2020 per capire che qualcosa non tornava.



Uno sviluppatore è intervenuto a commento, svelando che la presunta scaletta riportava delle vere e proprie assurdità tecniche, riconoscibili in realtà anche se non si è degli sviluppatori. Un altro utente ha aggiunto inoltre che si trattava semplicemente di una raccolta di rumor più o meno vecchi e di informazioni note, come confermato anche da altri. Ma cosa diceva questo leak preso da molti come oro colato (in effetti ha un sacco di parole chiave ottime per Google)?



Parlava della remaster di Demon's Souls in apertura della presentazione, di Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon Souls Remastered, Godfall e Legendz tra i giochi (Legendz dovrebbe essere una nuova IP di Sony Santa Monica), di 449€ come prezzo di lancio, di ottobre 2020 come mese di lancio, di specifiche tecniche simili a quelle non ancora annunciate di Xbox Series X , di prenotazioni della console avviate lo stesso giorno della presentazione e di altre informazioni già note, come la retrocompatibilità dei controller e dei giochi, il maggiore focus su PlayStation Now e altro ancora.