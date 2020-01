Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 20/1/2020

Le offerte Amazon di oggi partono con lo sfortunato Anthem che, disponibile a prezzo ridottissimo, potrebbe risultare un investimento nell'ottima della rivoluzione promessa da Bioware per il futuro. Si può godere subito invece, degli sconti sul modesto ma vistoso mouse MSI Clutch GM40 e della Smart TV QLED Samsung QE49Q60R.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.