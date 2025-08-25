0

Il monitor ASUS TUF Gaming da 24" IPS Full HD 180Hz è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor ASUS TUF Gaming da 24" al prezzo più basso di sempre. Ecco tutti i dettagli in merito.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   25/08/2025
Monitor ASUS TUF Gaming

Su Amazon è disponibile il monitor ASUS TUF Gaming a 119 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 139,90 €. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor ASUS TUF Gaming

In questo caso si tratta di un monitor da 24" IPS veloce Full HD con frequenza di aggiornamento di 180 Hz, che permette di giocare con la massima fluidità anche nei contesti più competitivi. Troviamo inoltre un tempo di risposta di 1 ms per un gameplay fluido, oltre alla tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) per ridurre il motion blur e il ghosting.

Il monitor ASUS TUF
Il monitor ASUS TUF

A contribuire è la compatibilità con FreeSync Premium e G-Sync, che offrono un'esperienza di gioco più fluida e senza problemi di tearing abilitando VRR per impostazione predefinita. Infine, Shadow Boost migliora i dettagli dell'immagine nelle aree scure, per immagini sempre convincenti in base ai vari contesti.

