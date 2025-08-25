Xbox Game Pass Core è in sconto ed è perfetto per giocare online per tutto l'autunno e inverno a basso prezzo

Se con la fine dell'estate e l'arrivo dell'autunno passerete più tempo a giocare online con gli amici su Xbox, avrete bisogno di un abbonamento e la scelta più conveniente è ovviamente Xbox Game Pass Core che vi permette di giocare online (e accedere a qualche altro bonus). La scelta migliore è ovviamente sfruttare una promozione per l'abbonamento, come quella proposta da Instant Gaming che vi permette di pagare 28€ per sei mesi di servizio, ovvero poco più di quattro euro al mese. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato include già l'IVA, mentre su Instant Gaming vedrete il prezzo pre-IVA fino a quando non raggiungere la pagina di pagamento.
Xbox Game Pass Core: i vantaggi
Con un abbonamento Xbox Game Pass Core potete sfruttare le seguenti funzionalità:
- Accesso al multigiocatore online su console
- Un catalogo selezionato di videogiochi
- Offerte speciali esclusive (sconti extra, ad esempio)
- Accesso a giochi completi nelle Giornate di gioco gratuito
Una volta fatto l'acquisto su Instant Gaming, ricevere all'istante un codice da inserire nella funzione di riscatto codici dell'Xbox Store, tramite il vostro account personale sulla console. Ricordate che il rinnovo automatico è attivo quindi se non vorrete proseguire oltre i mesi già pagati, dovrete disattivarlo nelle impostazioni.