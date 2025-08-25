0

Xbox Game Pass Core è in sconto ed è perfetto per giocare online per tutto l'autunno e inverno a basso prezzo

Le offerte di Instant Gaming permettono di ottenere sei o più mesi di Xbox Game Pass Core a prezzo interessante, per chi vuole prepararsi a una stagione di gioco online con gli amici.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/08/2025
Xbox Game Pass Core 4€ / mese

Se con la fine dell'estate e l'arrivo dell'autunno passerete più tempo a giocare online con gli amici su Xbox, avrete bisogno di un abbonamento e la scelta più conveniente è ovviamente Xbox Game Pass Core che vi permette di giocare online (e accedere a qualche altro bonus). La scelta migliore è ovviamente sfruttare una promozione per l'abbonamento, come quella proposta da Instant Gaming che vi permette di pagare 28€ per sei mesi di servizio, ovvero poco più di quattro euro al mese. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato include già l'IVA, mentre su Instant Gaming vedrete il prezzo pre-IVA fino a quando non raggiungere la pagina di pagamento.

Xbox Game Pass Core: i vantaggi

Con un abbonamento Xbox Game Pass Core potete sfruttare le seguenti funzionalità:

  • Accesso al multigiocatore online su console
  • Un catalogo selezionato di videogiochi
  • Offerte speciali esclusive (sconti extra, ad esempio)
  • Accesso a giochi completi nelle Giornate di gioco gratuito
Una serie di giochi di Xbox Game Pass Core
Una serie di giochi di Xbox Game Pass Core

Una volta fatto l'acquisto su Instant Gaming, ricevere all'istante un codice da inserire nella funzione di riscatto codici dell'Xbox Store, tramite il vostro account personale sulla console. Ricordate che il rinnovo automatico è attivo quindi se non vorrete proseguire oltre i mesi già pagati, dovrete disattivarlo nelle impostazioni.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Xbox Game Pass Core è in sconto ed è perfetto per giocare online per tutto l'autunno e inverno a basso prezzo