Voci su Xenoblade Chronicles 2 Remaster o una versione Nintendo Switch 2 impazzano da un annuncio di Monolith

La questione qui è estremamente vaga ma è bastata per far partire un'ondata di voci di corridoio su un possibile remaster di Xenoblade Chronicles 2 o una versione Nintendo Switch 2 migliorata per il gioco in questione, tutto a partire da un semplice annuncio di lavoro da parte di Monolith.
Di recente, il team in questione ha pubblicato un annuncio di lavoro per un designer di effetti, specializzato nella creazione di effetti speciali visivi all'interno di un nuovo gioco, andando da quelli relativi alla rappresentazione realistica di elementi ad altri effetti come quelli legati agli attacchi in combattimento.
Fin qui non c'è nulla di strano, considerando che Monolith Soft sta sicuramente lavorando a qualche nuovo progetto, dopo aver peraltro collaborato alla realizzazione di Mario Kart World, come è emerso dopo il lancio del gioco.
Misteriose differenze nell'animazione
Quello che stupisce nell'annuncio in questione è che sia collegato, nel messaggio pubblicato su Twitter, a una gif tratta da Xenoblade Chronicles 2 in cui il gioco appare piuttosto diverso da come risulta nella sua versione originale.
Secondo i fan, l'animazione visibile nella gif, che è tratta da una scena d'intermezzo del secondo capitolo della serie, si caratterizzerebbe per una migliore qualità dei dettagli dello scenario e un'illuminazione diversa rispetto alla versione originale del gioco.
Tanto è bastato per scatenare le voci di corridoio: secondo alcuni, il video sarebbe tratto da una nuova versione di Xenoblade Chronicles 2, che potrebbe essere una rielaborazione generale come quelle viste per gli altri capitoli della serie o una versione per Nintendo Switch 2, migliorata secondo alcuni aspetti tecnici.
In effetti, dopo Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, è possibile che l'iniziativa possa continuare anche con uno Xenoblade Chronicles 2: Definitive Edition, o forse con una nuova edizione migliorata per Switch 2, ma al momento si tratta solo di speculazioni.