Monolith Soft ha aiutato a creare Mario Kart World e non siamo affatto sorpresi

Mario Kart World è un gioco massiccio, sulla base delle prime impressioni fino ad oggi, che lascia da parte la vecchia struttura a percorsi chiusi ma ci inserisce in una mappa aperta senza caricamenti che è possibile esplorare liberamente. Si tratta di un salto in avanti a livello produttivo non da poco e il lavoro svolto dal team di Mario Kart non è da dare per scontato.

Certamente nemmeno loro hanno preso sottogamba la sfida visto che hanno avuto bisogno di una mano da uno dei team più esperti di Nintendo: Monolith Soft, ovvero i creatori di Xenoblade Chronicles e noti per essere spesso una compagnia che supporta gli altri studi first party che lavorano a titoli per Nintendo Switch (e ora Switch 2).