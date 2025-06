Mario Kart World si aggiorna in tempo per il lancio su Nintendo Switch 2

Per assicurarsi che sia proprio così, Nintendo ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Mario Kart Word per Nintendo Switch 2: si tratta della versione 1.1.0 e sarà subito disponibile per il download nell'istante in cui avrete modo di mettere le mani.

I dettagli dell'aggiornamento di Mario Kart World

Le note dell'aggiornamento ci spiegano in modo chiaro e dettagliato cosa possiamo aspettarci da questo aggiornamento di Mario Kart World a iniziare dal fatto che è stato aggiunto il supporto al "Camera Play": una camera USB (venduta separatamente) è richiesta per questa funzione e si può decidere se impostare la camera su On od Off per le modalità "Tutti" e per "Internet". Ricordate che se mettete le telecamera su On la vostra faccia sarà mostrata durante la gara.

Con questa versione di Mario Kart World si può inoltre ora giocare alla modalità "On the Internet" e anche con il "LAN Play": in quest'ultimo caso è necessario premere la levetta sinistra in contemporanea con i tasti L e R per passare dalla versione "Local Communication" a quella "LAN Play". Sarete anche felici di sapere che il limite di tempo per decidere il percorso è stato rimosso se si gioca localmente o in LAN.

Le funzionalità però non terminano qui perché è ora possibile anche fare l'upload e il download dei "fantasmi" nella modalità Time Attack, ovvero vedere le prestazioni altrui e permettere agli altri di vedere le vostre. Passando invece alla modalità "Free Roam", l'aggiornamento fa in modo che le icone dei giocatori a noi vicini vengano mostrate per una maggiore chiarezza durante l'esplorazione.

Aggiungiamo che è stato aumentato il numero di personaggi che possono essere selezionati sin dal primo avvio e che l'operabilità è stata migliorata quando si gioca in tre o più persone in modalità "Tutti". Infine, l'update fa in modo che nella schermata di avvio venga indicato qual è la versione corrente del vostro software.

In attesa della nostra recensione, vi lasciamo in conclusione al nostro recente provato di Mario Kart World, che abbiamo definito il capitolo più grande di sempre, forse anche il migliore.