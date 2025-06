Adobe Photoshop arriva finalmente su Android con una versione gratuita in Beta

Tutti gli strumenti classici di Photoshop e non solo

L'applicazione mobile di Adobe Photoshop per Android che, ricordiamo, attualmente è disponibile in versione beta gratuita e per dispositivi che supportano Android 11 o superiore con almeno 6GB di RAM (Adobe consiglia 8GB), include tutti gli strumenti classici della piattaforma.

Photoshop

A partire dai livelli e le maschere per effettuare modifiche avanzate, a finire alla funzione "Clone stamp" per duplicare delle parti di un'immagine o coprirne i difetti, passando per strumenti di selezione precisa come "Object Select" e "Magic Wand" e di cancellazione di elementi indesiderati. Tra le funzioni più interessanti spunta "Generitive Fill", uno strumento basato sull'IA che permette di aggiungere o modificare delle immagini con pochi tocchi.