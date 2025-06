WhatsApp: una comoda funzionalità già presente su iOS sta arrivando anche su Android, cambia la gestione dei messaggi

Fin qui, per effettuare quest'operazione era necessario copiare l'intero messaggio, incollarlo completo per poi andare a cancellare le parti ritenute superflue. In questo modo, la piattaforma proverà a rendere più agevole e snella l'operazione di "copia-incolla" dei testi. La selezione parziale del testo sarà attuabile in ogni forma di chat e comunicazione: gruppi, chat private e canali .

La disponibilità della copia parziale è legata al nuovo menù

Questa nuova funzionalità tanto attesa anche per gli utenti Android è, però, direttamente legata ad un'altra innovazione che, ancora, non sappiamo quando verrà rilasciata. Si tratta del nuovo menù contestuale dei messaggi già annunciato nella precedente beta. Questo menù supporterà la selezione parziale dei messaggi.

Dunque, entrambe le novità, arriveranno, con ogni probabilità, contemporaneamente all'interno della piattaforma di casa Meta. Staremo a vedere quanto tempo ci vorrà per far sì che entrambi i sistemi operativi - Android e iOS - camminino di pari passo in questa direzione. Non ci resta che attendere il rilascio ufficiale con conseguente reazione dell'utenza. Tra le ultime notizie in casa WhatsApp spicca la novità relativa ai nome utente: date un'occhiata!