WhatsApp rende più facile il logout: ora non dovete più cancellare l'account

Come disconnettersi dall'account WhatsApp

Attualmente, sebbene sia possibile disconnettersi da WhatsApp su dispositivi collegati, la medesima funzionalità non è disponibile per il telefono principale. L'unica opzione offerta agli utenti che desiderano interrompere l'utilizzo dell'applicazione è la cancellazione dell'intero account, un'azione irreversibile che comporta la perdita di tutti i dati e l'uscita da tutti i gruppi. Tale soluzione, palesemente inadeguata per chi desidera semplicemente disabilitare temporaneamente il servizio o cambiare account, ha rappresentato a lungo un punto dolente per molti utenti.

La nuova opzione logout di WhatsApp

Recenti scoperte all'interno della versione beta più recente di WhatsApp (versione 2.25.17.37) hanno però rivelato la presenza di una nuova opzione denominata "Esci" (Logout). Si trova nelle impostazioni dell'account dell'applicazione e, una volta selezionata, lancia un pop-up che presenta due scelte distinte. La prima opzione, "Cancella tutti i dati e le preferenze", replica in larga misura il comportamento di una disinstallazione tradizionale di WhatsApp dal dispositivo: comporta la disconnessione dall'account e la rimozione di tutti i dati e le preferenze dell'applicazione memorizzati localmente. È importante sottolineare che, a differenza dell'eliminazione dell'account, questa opzione non comporterà la rimozione dell'utente dai gruppi di cui fa parte.

La seconda opzione, "Mantieni tutti i dati e le preferenze", rappresenta la vera novità e risponde alle esigenze di chi cerca una soluzione meno invasiva. Questa scelta consente di disconnettersi semplicemente dall'account corrente mantenendo intatte tutte le chat, le conversazioni di gruppo, i dati e le preferenze. Questa funzionalità si rivela ideale per coloro che desiderano prendere una breve pausa dall'applicazione, risolvere problematiche tecniche transitorie, o per chi necessita di passare da un account all'altro senza perdere alcuna informazione. Accedendo nuovamente con il proprio numero di telefono, gli utenti potranno ripristinare immediatamente l'intera esperienza, ritrovando tutte le conversazioni e le impostazioni esattamente come le avevano lasciate.

Voi che cosa ne pensate? Aspettavate un aggiornamento così? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto se la batteria del vostro smartphone dura poco la colpa potrebbe essere di Instagram.