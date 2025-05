WhatsApp: la notizia che tutti i possessori di un iPad stavano aspettando, in arrivo l'app ufficiale?

Può sembrar strano, sì, ma WhatsApp non aveva ancora rilasciato un'app nativa ed esclusiva per iPad. Tutti i possessori di un tablet targato Apple per accedere a WhatsApp e sfruttare le funzionalità di una delle app di messaggistica più note e utilizzate al mondo, dovevano utilizzare la versione Web della piattaforma.

Una versione che, nonostante sia stata al centro anche di numerose attenzioni e modifiche, oltre che aggiornamenti da parte del team di sviluppo, non sempre ha brillato per comodità e immediatezza. Se utilizzata, poi, su tablet, quelle mancanze potrebbero accentuarsi. Stando alle ultime indiscrezioni, però, questa mancanza sta per essere colmata.