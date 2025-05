Nintendo Switch 2 pare abbia ora più potenza e memoria a disposizione, grazie ai nuovi kit di sviluppo

L'utente MattAgain di FamiBoards, conosciuto nell'ambito come un probabile sviluppatore, anche se la sua identità non è ovviamente nota al pubblico, ha riferito che, di recente, Nintendo Switch 2 avrebbe ricevuto un incremento di potenza e memoria a disposizione dal sistema, con maggiori risorse utilizzabili in seguito ad alcuni aggiornamenti effettuati sui kit di sviluppo .

Più risorse dalla riserva di sistema

Non ci sono informazioni ufficiali al riguardo, ma secondo varie analisi, come quelle effettuate da Digital Foundry, Nintendo Switch 2 sembra riservare circa 3 GB di RAM e 2 core della CPU per le operazioni di sistema, ovvero la gestione del sistema operativo e altre funzionalità come la GameChat durante i giochi, ma l'intenzione di Nintendo sarebbe ridurre questa riserva in modo da destinare maggiori risorse ai giochi stessi.

L'idea sarebbe portare la riserva a 1 solo Core della CPU utilizzato per le operazioni di sistema e 2 GB di RAM, cosa che incrementerebbe in maniera importante le risorse generali da utilizzare per il funzionamento dei giochi e si tradurrebbe probabilmente in un incremento di performance e qualità.

Ricordiamo che, in base alle informazioni emerse ma non confermate, l'hardware di Nintendo Switch dovrebbe basarsi su una CPU a 8 core e 12 GB di memoria condivisa, dunque la variazione sarebbe sostanziale.

Questi aggiornamenti, secondo la fonte in questione, sarebbero avvenuti solo di recente, dunque gli effetti sullo sviluppo e le performance dei giochi saranno probabilmente visibili nel prossimo futuro, in attesa di eventuali conferme sulla questione. Nel frattempo, comunque, i giochi di lancio risultano comunque notevoli, come dimostrato anche dalle prove su Cyberpunk 2077.