I TV QD-Mini LED di TCL arrivano in tutte le case con la TCL Brand Week su Amazon

In occasione della TCL Brand Week su Amazon , il brand - sponsor delle Nazionali di calcio Italiane FIGC e primo player al mondo nei segmenti grandi schermi, TV Mini LED e Google TV - offre ai consumatori l'opportunità di migliorare il proprio intrattenimento domestico, approfittando di offerte esclusive sui nuovissimi TV QD-Mini LED delle Serie 2025 Q7C e Q6C . Che si tratti di un'estate all'insegna dello sport, di serate cinema o di intense sessioni gaming, queste promozioni rendono accessibile la più avanzata tecnologia TV. Con funzionalità all'avanguardia, qualità d'immagine straordinaria e un ottimo rapporto qualità prezzo, i nuovi modelli TCL offrono un'occasione imperdibile per trasformare il proprio soggiorno in un vero e proprio home cinema .

Serie Q7C: eccellenza visiva e audio di alto livello

I TV della Serie Q7C sono ideali per chi desidera immagini più brillanti e dettagli nitidi, anche in ambienti molto luminosi. Grazie alla tecnologia Mini LED con pannello QLED e fino a 2.048 aree di Local Dimming , i colori sono più fedeli alla realtà, i contrasti sono ottimizzati e i riflessi ridotti al minimo, per una visione realistica e coinvolgente con ogni tipo di contenuto. Il sistema di retroilluminazione utilizza la tecnologia All-domain Halo Control, basata su chip ad alta potenza di nuova generazione, micro lenti condensate e tecnologia Micro-OD, per modellare ogni singola area luminosa con la massima precisione. Questo approccio consente un maggiore controllo della retroilluminazione e una riduzione più efficace degli aloni rispetto ai tradizionali TV LED, assicurando contrasti più profondi e una chiarezza visiva superiore in ogni scena.

In aggiunta, lo standard 4K HDR PREMIUM con luminosità di picco fino a 3000nit eleva ulteriormente l'esperienza visiva, offrendo colori più accurati, contrasti ricchi e dettagli ultra definiti, capaci di riprodurre fedelmente ogni sfumatura del contenuto originale.

TCL Q7C

A completare l'esperienza immersiva, il TV è dotato di pannello nativo a 144Hz, per immagini estremamente fluide anche nei contenuti più dinamici.

Inoltre, la Serie Q7C è dotata di sistema audio Bang & Olufsen , che garantisce un suono naturale e perfettamente bilanciato, in linea con le prestazioni visive eccezionali del televisore. Grazie al refresh rate elevato e al supporto avanzato per il gaming, gli utenti possono immergersi in sessioni di gioco fluide, con latenza minima, movimenti nitidi e le migliori impostazioni video, ottimizzate automaticamente per prestazioni elevate.

Il prezzo di partenza per la TCL Brand Week di Amazon per questo TV è di 699€ sul modello da 50": potete trovarlo cliccando su questo link o sul bottone qui sotto.