TCL CSOT presenta i suoi nuovi schermi OLED stampati a getto d'inchiostro a Displayweek 2025

Tra le novità più sorprendenti, spicca il primo pannello OLED IJP per smartphone al mondo , un display da 6,5 pollici con risoluzione di 824x1833 pixel (326 PPI) e struttura RGB reale, risultato particolarmente notevole considerando i limiti storici della stampa inkjet in termini di precisione e densità. Si tratta di un traguardo che segna un importante passo avanti verso l'adozione commerciale di questa tecnologia nei dispositivi mobili.

Dalle tavolette ai monitor: nuovi formati e prestazioni avanzate

TCL non si è fermata agli smartphone: durante l'evento ha presentato anche un pannello OLED da 14 pollici per tablet, con risoluzione di 1920x1200, copertura DCI-P3 del 99%, rivestimento anti-riflesso, vetro ultra sottile e supporto per pennino attivo, pensato per esperienze creative e produttive di alto livello. A questo si aggiunge una versione da 14 pollici con risoluzione 2.8K, basata su tecnologia TFT a ossido, che migliora ulteriormente efficienza e qualità visiva.

La presentazione dei monitor inkjet

Altro highlight della fiera è stato il pannello OLED da 27 pollici con risoluzione 4K e refresh rate di 120Hz, rivolto a monitor di fascia alta per gaming o applicazioni professionali. In tutti questi modelli, TCL CSOT ha puntato a dimostrare come la stampa inkjet stia diventando una tecnologia sempre più matura anche per formati di grandi dimensioni.