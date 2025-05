Le recensioni di Nintendo Switch 2 potrebbero essere limitate al lancio, anche per un grosso update necessario

Il lancio di Nintendo Switch 2 potrebbe essere accompagnato da poche recensioni almeno nei primissimi giorni, perché a quanto pare l'accesso alla console non sarà semplice e questo potrebbe essere in parte dovuto alla presenza di un grosso update del day one necessario per sfruttare la console al massimo.

In base a quanto riferito da The Game Business, che ha raccolto varie testimonianze da parte di testate "molto importanti" ma non identificate nel dettaglio, sembra che Nintendo abbia intenzione di inviare le console per le recensioni solo a ridosso del giorno di lancio o poco dopo.

Questo sarebbe dovuto anche alla necessità di effettuare una patch del day one per poter sfruttare appieno le funzionalità della console o semplicemente per avere un sistema più stabile, cosa che avrebbe spinto Nintendo a evitare di inviare le console in anticipo sull'uscita, in modo che queste possano essere valutate con l'aggiornamento già applicato.