Le caratteristiche tecniche di Nintendo Switch 2 sono state confermate da Digital Foundry

Le frequenze della CPU sono confermate ma rimangono ancora un mistero, spiega Digital Foundry: "in modalità portatile, la CPU opera a 1100MHz, scendendo a 998MHz nella sua modalità prestazioni, tipicamente utilizzata quando è collegata al dock (una distinzione che facciamo perché nulla impedisce agli sviluppatori di eseguire Switch 1 o Switch 2 in modalità portatile anche quando sono collegate al dock). Non abbiamo ancora una spiegazione sul perché le frequenze della CPU in modalità portatile siano superiori a quelle della modalità prestazioni, ma la larghezza di banda della memoria diminuisce in modalità portatile, il che probabilmente avrebbe un impatto sulle prestazioni della CPU; questa è solo una nostra teoria."

Viene ad esempio spiegato che "il Tegra X1 della Switch originale era dotato di core ARM Cortex A57 - quattro in totale, di cui uno riservato alle funzionalità del sistema operativo, lasciandone tre liberi per gli sviluppatori. Su Switch 2 troviamo un rapporto simile , con sei core disponibili per gli sviluppatori e due riservati da Nintendo per l'esecuzione del sistema operativo."

Tutti i dati

Vediamo una tabella che riepiloga le caratteristiche tecniche della nuova console e le confronta con quelle della vecchia.

Caratteristica Switch 2: Nvidia T239 Switch 1: Nvidia Tegra X1 Architettura CPU 8x ARM Cortex A78C 4x ARM Cortex A57 Frequenze CPU 998MHz (docked), 1101MHz (mobile), Max 1.7GHz 1020 MHz (docked/mobile), Max 1.785GHz Riserva di Sistema CPU 2 core (6 disponibili per gli sviluppatori) 1 core (3 disponibili per gli sviluppatori) Architettura GPU Ampere Maxwell Core CUDA 1536 256 Frequenze GPU 1007MHz (docked), 561MHz (mobile), Max 1.4GHz 768MHz (docked), up to 460MHz (mobile), Max 921MHz Memoria/Interfaccia 128-bit/LPDDR5 64-bit/LPDDR4 Larghezza di Banda della Memoria 102GB/s (docked), 68GB/s (mobile) 25.6GB/s (docked), 21.3GB/s (mobile) Riserva di Sistema Memoria 3GB (9GB disponibili per i giochi) 0.8GB (3.2GB disponibili per i giochi)

C'è spazio anche per l'analisi della memoria: "Passando alla memoria, le indiscrezioni trovano ancora una volta conferma. Switch 2 utilizza 12GB di LPDDR5X, forniti tramite due moduli da 6GB." Viene detto nel video, che poi prosegue: "La larghezza di banda della memoria è confermata a 102GB/s in modalità prestazioni, contro i 68GB/s quando opera in modalità portatile."

"Fin qui, niente di nuovo, ma ciò che possiamo ora confermare è che dei 12GB di memoria, 3GB sono riservati dal sistema stesso, lasciando 9GB disponibili per gli sviluppatori. Rispetto a Switch 1, la console precedente era dotata di soli 4GB di memoria totale, con 3.2GB disponibili per gli sviluppatori - quindi, questa volta Nintendo sta certamente riservando una porzione molto più grande della RAM totale per funzioni non legate ai giochi."

Si parla anche del sistema di upscaling DLSS, per cercare di capire quale versione supporti la console: "L'SDK Nintendo supporta inoltre pienamente l'Nvidia DLSS, o Deep Learning Super-Sampling. Come confermato da CD Projekt RED e visto in Cyberpunk 2077 (e quasi certamente in Street Fighter 6), ci è stato detto che ci sono opzioni DLSS 1x, 2x e 3x, oltre al DLAA. Quindi, il DLAA è fondamentalmente un rendering a risoluzione nativa con il DLSS utilizzato esclusivamente per un anti-aliasing di altissima qualità. Le opzioni DLSS 1x, 2x e 3x - in tale contesto, è probabile che siano gli equivalenti delle modalità prestazioni, bilanciata e qualità presenti su PC, sebbene Cyberpunk 2077 sembri utilizzare sia il ridimensionamento dinamico della risoluzione (dynamic resolution scaling) sia il DLSS in combinazione, anziché rimanere strettamente legato a una modalità specifica."