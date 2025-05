Star Wars Outlaws ha ricevuto la patch 1.6 con novità per il gameplay e oggetti gratuiti a tema Skeleton Crew

Tra le novità è stata aggiunta la possibilità di sparare con il blaster di Kay Vess anche mentre si guida lo speeder . Inoltre, ora in battaglia è possibile passare fluidamente da un'arma a due mani al blaster , migliorando così la dinamicità degli scontri.

Le altre novità e un pacchetto oggetti gratuito

Le opzioni di personalizzazione del Trailblazer sono state ampliate, con nuovi sistemi passivi da equipaggiare che offrono effetti strategici sul gameplay e un approccio più tattico alle missioni spaziali. A questo proposito, sono stati aggiunti nuovi contratti, con sfide e ricompense da sbloccare per i piloti più audaci.

Inoltre, Ubisoft ha rilasciato un pacchetto di oggetti gratuiti, tra cui un trofeo per lo speeder, un accessorio per lo speeder di Kay e il Trailblazer, oltre a un nuovo costume per Nix. Il pacchetto è ispirato a Star Wars: Skeleton Crew e può essere riscattato dalla cassa di consegna a bordo della Trailblazer.

La patch include anche una serie di correzioni e miglioramenti, tra cui ottimizzazioni per RTXDI e Ray Reconstruction, affinamenti dell'intelligenza artificiale e miglioramenti alle animazioni e alla stabilità generale. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alle note ufficiali dell'aggiornamento, disponibili qui.