Un leak svela la data di uscita del secondo DLC di Star Wars Outlaws, disponibile una demo di tre ore

Ma andiamo per gradi. La prova gratuita del gioco è disponibile da ora su PC ( Steam ed Epic Games Store ), su PS5 tramite PlayStation Store e Xbox Series X|S tramite Xbox Store . Stando alla descrizione questa demo permette di esplorare il pianeta Tatooine e di affrontare il cartello Hutt e i predoni Tusk e persino combattimenti nello spazio. Come accennato, sarà possibile giocare fino a un massimo di tre ore, tuttavia non sarà possibile mantenere e trasferire i dati di salvataggio su alcuna piattaforma. In pratica, se deciderete di acquistare il gioco dovrete ricominciare tutto da capo.

I primi dettagli su A Pirate's Fortune

Per quanto riguarda il DLC A Pirate's Fortune, Ubisoft per sbaglio ha pubblicato il trailer che ne svela la data di uscita, fissata al 15 maggio. Il filmato, in programma per domani, è stato già rimosso, ma ormai chiaramente la frittata è fatta e le informazioni stanno circolando in rete.

La descrizione del trailer ci offre anche una sinossi di questa nuova avventura: "Intraprendete una misteriosa avventura con Kay e Nix per esplorare il sistema Khepi e imparare cosa serve per essere un vero leader".

"Fai squadra con il leggendario pirata Hondo Ohnaka e affronta Stinger Tash e i suoi Rokana Raiders mentre ti infiltri nella Tomba di Khepi per scoprire i segreti e i tesori nascosti che contiene. Lungo la strada, scoprirete la Miyuki Trade League che offre nuove ricompense per il Trailblazer in cambio del contrabbando di merci pericolose attraverso la galassia.

"Come parte dell'aggiornamento insieme a A Pirate's Fortune, tutti i giocatori riceveranno oggetti cosmetici ispirati a Star Wars: Skeleton Crew, che includeranno un vestito per Nix, un Trofeo per lo speeder e un Trinket sia per lo speeder che per il Trailblazer. Il regalo apparirà nella cassa di consegna sul Trailblazer dopo aver scaricato e installato l'aggiornamento".