Star Wars Outlaws, la recensione dell'avventura Ubisoft ambientata nell'universo di Star Wars

Il desiderio di rivalsa, insieme all'ambizione di abbandonare un'esistenza misera e un luogo arido per volare fra le stelle in cerca di avventure, sono da sempre ingredienti fondamentali di Star Wars e lo studio svedese ha riflettuto a lungo su quale fosse la ricetta migliore per valorizzarli, scegliendo infine una ladruncola determinata a diventare una leggendaria fuorilegge , temuta e rispettata in tutto l'Orlo Esterno e non solo.

La trama di Star Wars Outlaws e il modo in cui viene raccontata

Kay Vess vive di espedienti e piccoli furti da quando era una ragazzina, ma insieme al suo piccolo e irresistibile animaletto Nix ha affinato negli anni le proprie capacità di slicer, dunque derubare i ricchi turisti di Canto Bight non le basta più. Per questo accetta l'incarico di mettere a segno un colpo ai danni del potente Sliro, capo del sindacato criminale di Zerek Besh, ma la missione fallisce ed è costretta a fuggire.

Kay Vess, la protagonista di Star Wars Outlaws

Per sua fortuna, fra i tanti trofei che Sliro ha accumulato nel tempo c'è anche la nave Trailblazer, leggendario (nonché ultimo) modello personalizzato di una EML 850: Kay riesce a rubarla e vola via per mettersi in salvo, ma viene braccata e finisce per schiantarsi sulla superficie di Toshara, una luna dai tratti selvaggi che Ubisoft Massive ha creato appositamente per Star Wars Outlaws in collaborazione con Lucasfilm Games.

Ammaccata ma viva, con una grossa taglia sulla testa e una cacciatrice alle calcagna, la ragazza non si dà per vinta e anzi decide di ricominciare da quello schianto per costruire la vita che ha sempre sognato e diventare appunto una leggendaria fuorilegge. Inizia dunque a mettersi in contatto con i principali sindacati criminali dell'Orlo Esterno per offrire i propri servizi e portare a termine incarichi che le permettano di farsi un nome.

All'improvviso, però, arriva la svolta: il misterioso Jaylen aiuta Kay inviandole il suo droide da battaglia, ND-5, e le chiede di mettere insieme una squadra di abili specialisti per una missione ad alto rischio, ma a cui corrisponde un bottino tale da sistemare lei e i suoi eventuali compagni per tutta la vita. Indovinate chi dovrà derubare?

È una bella storia, quella che viene raccontata in Star Wars Outlaws; e conoscendo bene i limiti delle produzioni Ubisoft sul piano della direzione e della narrazione, siamo rimasti piacevolmente colpiti da come la vicenda si sviluppi nel corso del gioco, affrettandosi solo un po' all'inizio e alla fine ma consegnandoci una buona caratterizzazione dei personaggi (pur limitandosi a tratteggi superficiali al di fuori della cerchia dei protagonisti), qualche battuta brillante e un bel po' di sorprese.

Il rapporto fra Kay e ND-5 è uno dei temi centrali di Star Wars Outlaws

Kay è un personaggio riuscito, per quanto stereotipato, e la sua maturazione appare ben bilanciata rispetto agli equilibri strutturali di una campagna siamo riusciti a completare nel giro di diciassette ore, ma che è stata evidentemente pensata per acquistare respiro grazie alle numerose e interessanti missioni secondarie, che possono facilmente raddoppiare la durata dell'esperienza.

Come per altri aspetti di questo progetto, di cui parleremo a breve, la trama principale è solo uno degli elementi che contribuiscono a rendere Star Wars Outlaws un ottimo titolo, in combinazione con le tante sfaccettature di un open world sempre pronto a raccontarci qualcosa o anche solo ad avvolgerci nelle sue atmosfere; che sono poi quelle tipiche della saga cinematografica, riprodotte in maniera fedele e rispettosa.

Kay a spasso per uno degli scenari di Star Wars Outlaws

Chiaramente è un peccato che il gioco non sia stato doppiato in italiano: una scelta che sorprende se consideriamo la grande popolarità di cui Star Wars gode da sempre anche nel nostro paese, nonché inevitabilmente un problema ai fini del coinvolgimento e della completa comprensione di alcuni dialoghi per chi non ama ricorrere ai sottotitoli, comunque presenti anche nella nostra lingua.