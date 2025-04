Ubisoft svela la data di uscita di Star Wars: Outlaws in versione Nintendo Switch 2

La data di uscita di Star Wars: Outlaws

Star Wars: Outlaws sarà pubblicato su Nintendo Switch 2 il 4 settembre 2025. Ovvero circa tre mesi dopo l'uscita di Nintendo Switch 2.

Ricordiamo che Star Wars: Outlaws è già disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S. È ambientato tra gli eventi de L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi e segue Kay Vess, una piccola criminale che si ritrova braccata da un cartello criminale.

Per quanto riguarda la versione Nintendo Switch 2, non sono stati altri dettagli sul videogioco. In termini di contenuti non dovrebbe essere diverso da quello presente sulla altre piattaforme, ma ovviamente dovremo vedere quale sarà la qualità grafica per la versione della console ibrida di Nintendo.

L'informazione è stata condivisa durante la Celebrazione di Star Wars che sta avendo luogo in Giappone. In tale sede abbiamo anche avuto modo di scoprire il film Star Wars Starfighter e anche nuove informazione su The Mandalorian & Grogu.