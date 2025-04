The Legend of Zelda: Skyward Sword HD per Nintendo Switch è in offerta su Amazon

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, versione su scheda per Nintendo Switch, è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 39,99€ IVA inclusa (32,78€ IVA esclusa). Puoi acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. In Skyward Sword HD, i giocatori scoprono le origini della Spada Suprema in un viaggio epico ambientato tra le nuvole e la superficie di un mondo in formazione. Questo remake in alta definizione mantiene intatto il fascino dell'originale per Wii, aggiungendo una grafica migliorata e un gameplay aggiornato per sfruttare al meglio le potenzialità della Nintendo Switch.