Housemarque svela quando potremo rivedere SAROS, l'esclusiva PS5, con una grossa presentazione

La breve presentazione di inizio anno non ha certo soddisfatto gli appassionati che vorrebbero poterne vedere di più al più presto. Ora, per fortuna, Housemarque ha indicato quando avremo modo di scoprire qualcosa di nuovo .

Sony ha vari giochi in sviluppo dietro le quinte per PlayStation 5 e uno di questi è SAROS , un nuovo titolo di Housemarque, già autori di Returnal.

Cosa ha detto Housemarque su SAROS

Housemarque ha annunciato l'intenzione di pubblicare una prima presentazione di SAROS quest'anno su PlayStation 5. Il periodo di uscita è fissato per il 2026.

I fan possono aspettarsi di vedere per la prima volta un po' di gameplay. Inoltre, Housemarque ha rivelato che questo evento dedicato a SAROS sarà corposo, quindi è credibile che ci sarà molto da scoprire. Sarà forse al centro di un Direct specificatamente focalizzato su di esso?

Non si sa molto di SAROS, tranne una breve sinossi condivisa da Housemarque. Questa nuova IP sarà in qualche modo simile a Returnal ma allo stesso tempo diversa. I giocatori esploreranno la storia di una colonia perduta sul pianeta Carcosa nei panni di Arjun, un potente Soltari Enforcer. I giocatori possono aspettarsi una storia emozionante e d'impatto, mentre scoprono i misteri di Carcosa.

La grossa differenza in termini di gameplay è che la morte del giocatore non causerà un completo reset dei potenziamenti. Sarà possibile potenziarsi pian piano, così da avere una curva della difficoltà più calibrata. Ovviamente questo non significa che il gioco sarà semplice. Dovremo anche vedere se sarà sempre "bullet hell" tanto quanto Returnal.

Vi lasciamo infine al trailer di presentazione di SAROS.