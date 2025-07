Star Wars Outlaws è stato un flop? In parte è colpa del calo di popolarità del brand, per il CEO di Ubisoft

In un recente incontro con gli azionisti di Ubisoft , il CEO Yves Guillemot è tornato a parlare delle vendite insoddisfacenti di Star Wars Outlaws , spiegando che in parte sono dovute a un calo di popolarità del brand di Guerre Stellari .

La popolarità di Star Wars è solo una parte dei problemi

"Per Star Wars Outlaws, non abbiamo raggiunto gli obiettivi di vendita", ha dichiarato il CEO di Ubisoft. "Il gioco ha risentito di diversi fattori. In primo luogo, è stato pubblicato in un momento in cui il brand di appartenenza attraversava una fase turbolenta."

Chiaramente non è l'unico motivo e Guillemot ha ammesso che il titolo è arrivato sul mercato in condizioni non ancora ottimali. Nonostante l'impegno del team di sviluppo nel rivedere alcuni aspetti tramite aggiornamenti e patch correttive, ciò non è bastato per rimettere Outlaws in carreggiata in termini di vendite. Tuttavia, per Guillemot il gioco potrebbe riscattarsi con l'approdo su Nintendo Switch 2, fissato al 4 settembre, dato che si tratterà di una versione "completamente rinnovata".

"Inoltre, il gioco presentava alcuni aspetti che necessitavano ancora di rifinitura, e anche se sono stati sistemati e corretti nelle prime settimane, ciò ha comunque inciso sui volumi di vendita. Abbiamo migliorato notevolmente il gioco tramite interventi di troubleshooting e debugging, e quando verrà pubblicato sulle console di nuova generazione, come Switch 2, sarà una versione completamente rinnovata."