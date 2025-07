Assassin's Creed Shadows è woke? Un azionista lo ha chiesto all'editore, citando la sua cattiva reputazione

L'ultimo incontro con gli azionisti di Ubisoft deve essere stato davvero interessante, tra conferme di giochi , strane affermazioni sulle microtransazioni e accuse alla compagnia legate alla guerra culturale. Come saprete, in queste occasioni, gli azionisti hanno il diritto di porre domande alla dirigenza. Nel caso in questione, riportato dal giornalista Stephen Totilo su Games File, un giocatore arrabbiato ha deciso di chiedere al CEO Yves Guillemot conto della natura woke di Assassin's Creed Shadows , nonché della cattiva reputazione di Ubisoft tra i videogiocatori .

Woke o non woke?

"Prima di tutto, per quanto riguarda Assassin's Creed Shadows, c'è stata molta controversia riguardo al gioco", ha detto il novello investitore, dichiaratosi un giocatore di lunga data durante la sezione di domande e risposte dell'assemblea degli azionisti di Ubisoft del 10 luglio. "Come rispondete? Ubisoft è stata accusata e criticata per questa tendenza 'woke-ista'. Il gioco è ambientato nel Giappone medievale del XVI secolo e il personaggio principale è un samurai africano. Questa è stata una scelta audace da parte di Ubisoft. E nella storia si innamora, questa è una delle possibilità offerte, si innamora di un personaggio transgender."

Dall'accusa di wokismo, è quindi arrivato alla questione reputazione, portando un po' di Reddit nella realtà: "Quindi, woke o non woke, come spiega la cattiva reputazione di Ubisoft, che potrebbe effettivamente mettere in discussione le fondamenta della vostra organizzazione? È una dimostrazione di apertura da parte vostra? O farete marcia indietro sul seguire un'agenda politica di sinistra? C'è spazio nel mondo dell'intrattenimento per una posizione del genere?"

Attenzione, perché nelle prossime righe daremo delle piccole anticipazioni su Assassin's Creed Shadows. Se non volete averne, non continuate a leggere o saltate al paragrafo successivo.

Come ricorderete, Assassin's Creed Shadows, uscito a marzo e terzo gioco più venduto del 2025 (fino a questo momento), è stato oggetto di forti polemiche per via del protagonista nero, Yasuke, un personaggio storico, e per la presenza di un ronin non binario chiamato Ibuki, con cui Yasuke può intessere una relazione.

La risposta di Guillemot è stata generica, ma ha chiaramente difeso il gioco e il team di sviluppo, affermando che l'obiettivo di Assassin's Creed Shadows era principalmente quello di far vivere ai giocatori il viaggio di un eroe, per poi affermare: "Questo è un personaggio reale. Questa è una persona che è esistita davvero. E mostrare quel personaggio ha avuto un enorme successo. Ed è per questo che abbiamo deciso di raccontare quella storia. Volevamo raccontare una storia diversa."

Game File riporta che l'azionista giocatore ha anche interrogato il CEO sul movimento Stop Killing Games, nato come reazione alla rimozione dai negozi e dalle librerie degli utenti di The Crew da parte di Ubisoft e che ha recentemente raggiunto oltre 1 milione di firme in una petizione nell'UE. "Ovviamente il supporto per tutti i giochi non può durare per sempre", ha detto Guillemot, "ma è una questione su cui stiamo lavorando".