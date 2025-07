Star Wars Outlaws 2 era pianificato ma è stato cancellato da Ubisoft dopo il flop del primo?

A riferirlo è Henderson stesso all'interno del nuovo podcast Gaming Weekly, con un'affermazione che, a detta del giornalista, deriva da alcune informazioni ricevute in esclusiva da alcune fonti interne non meglio identificate.

Ovviamente non c'è alcuna conferma sull'informazione in questione, ma potrebbe essere verosimile: i risultati di Star Wars Outlaws, come è noto, non sono stati propriamente in linea con le aspettative di Ubisoft ma questi ovviamente sono emersi solo dopo il periodo di lancio, quando il team poteva effettivamente essere già al lavoro sulle fasi preliminari di un seguito .

Un flop che ha eliminato le possibilità di un seguito

Nonostante le ottime premesse e una produzione di dimensioni alquanto colossali, in effetti i risultati sul mercato di Star Wars Outlaws non sono stati affatto in linea con le aspettative, anzi si è parlato tranquillamente di notevole flop per quanto riguarda le vendite del gioco.

In base ai dati iniziali, nel mese di settembre 2024, ovvero al lancio, Star Wars Outlaws aveva venduto circa un milione di copie su tutte le piattaforme, ovvero una quantità decisamente inferiore a quanto si poteva pensare per una produzione tripla A di questo calibro, oltretutto incentrata su un franchise estremamente celebre in tutto il mondo.

Sebbene la stanchezza del pubblico per gli open world classici sia ormai cosa risaputa, era piuttosto difficile prevedere dei risultati negativi per un gioco del genere, dunque è comprensibile che, sulle ali dell'entusiasmo, Ubisoft avesse già avviato un progetto per Star Wars Outlaws 2 nelle fasi conclusive dello sviluppo del primo capitolo.

Visto l'andazzo sul mercato, Ubisoft avrebbe poi deciso di cancellare il progetto già in queste prime fasi preliminari, senza che il gioco sia mai entrato in produzione effettiva, secondo Henderson.

Di recente, il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot ha riferito che parte dei motivi del flop sarebbero da attribuire al calo di popolarità del brand Star Wars, cosa ha ha fatto piuttosto discutere. Lo scorso maggio, il gioco ha ricevuto la patch 1.6 con novità per il gameplay e oggetti gratuiti, inoltre è stata annunciata una versione per Nintendo Switch 2.