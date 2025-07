La prima beta pubblica di iOS 26 è ufficialmente disponibile: ecco come scaricarla

In attesa del debutto ufficiale previsto a settembre, gli utenti possono finalmente scaricare la prima beta pubblica di iOS 26 per provare in anteprima il nuovo sistema operativo.

La prima beta pubblica di iOS 26 e iPadOS 26 è ufficialmente disponibile, quindi gli utenti possono provare in anteprima le novità del sistema operativo. Proprio due giorni fa è stata rilasciata anche la beta 4 per gli sviluppatori, che non differisce particolarmente dalla versione pubblica destinata agli utenti comuni. Vediamo quindi i dettagli in merito, dalle novità presenti a una piccola guida in cui vi spieghiamo come scaricare la beta.

I contenuti della prima beta Questa prima beta pubblica include gli stessi contenuti presenti nella beta 4 per gli sviluppatori. La prima novità principale è il design Liquid Glass, con giochi di trasparenze e un'interfaccia che dovrebbe essere più piacevole alla vista. Nella beta 4, infatti, la trasparenza è stata ripristinata dopo che Apple aveva reso le sfocature più opache nella beta 3. Sono state incluse, inoltre, diverse funzioni di Apple Intelligence, che potete scoprire attraverso i nostri articoli dedicati. Apple Intelligence: alla WWDC 2025 nuove funzioni on device, traduzioni live e strumenti creativi in arrivo In ogni caso, vi ricordiamo che si tratta di una build in cui potrebbero presentarsi bug o problematiche varie. Se siete incerti, quindi, conviene attendere il debutto ufficiale di iOS 26, che avverrà a settembre. Se invece volete scoprire le novità in anticipo, di seguito vi spieghiamo come scaricare la beta.