La beta 4 di iOS 26 è disponibile: ecco tutte le novità nel dettaglio

Liquid Glass e interfaccia

L'azienda di Cupertino ha eliminato la sfocatura più opaca che abbiamo visto nella beta 3. La trasparenza ora è stata ripristinata ed è simile a quella già vista nelle prime due versioni, in modo da rendere l'interfaccia più piacevole alla vista. Quando si ricevono notifiche, inoltre, la schermata di blocco diventa automaticamente più scura.

L'interfaccia nella beta 4 di iOS 26

In questa nuova beta vediamo anche l'opzione "Dinamica" legata agli sfondi. In poche parole, i colori cambiano a seconda del momento della giornata, alternandosi tra Dusk, Halo e Shadow. Anche le icone delle applicazioni sono state leggermente riviste, come per Mail, Mappe e Fotocamera. Per quanto riguarda quest'ultima, Apple mostra una schermata introduttiva. Le modalità di scatto non sono più fisse al centro, quindi lo scorrimento è più fluido.