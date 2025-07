iOS 26 avvisa quando ricaricare gli AirPods (e la custodia) grazie alle notifiche intelligenti

Con iOS 26 gli utenti potranno attivare delle notifiche intelligenti in grado di avvisare automaticamente l'utente quando gli AirPods sono quasi scarichi. Al momento, lo ricordiamo, le notifiche compaiono solo quando si indossano le cuffie, scoprendo quindi all'ultimo momento di doverle ricaricare. Stavolta potranno restare all'interno della custodia, dato che con iOS 26 saprete esattamente quando ricaricarle, senza quindi imbattervi in brutte sorprese. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.

Nuove notifiche intelligenti Come vi abbiamo già anticipato, gli AirPods potranno trovarsi all'interno della custodia. Il sistema vi avviserà automaticamente in caso di necessità. Oltretutto verrete avvisati anche in caso di ricarica completa, in modo da ottimizzarla. Inoltre, caricando il vostro iPhone al caricabatterie durante la notte, il sistema vi consiglierà di ricaricare anche le cuffie, approfittando quindi del contesto (ovviamente se necessario). Se preferite disattivare queste notifiche e non ne sentite la necessità, potete farlo tranquillamente. Basterà andare nelle Impostazioni > AirPods > Batteria e infine disattivare l'opzione "Notifiche di ricarica". Si tratta quindi di una piccola novità tanto semplice quanto utile.