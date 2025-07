Elden Ring Nightreign accoglierà nuovi Sovrani dell'Oscurità Eterna tra pochi giorni

Per chi non lo sapesse sono una versione potenziata, dunque ancora più coriacea e letale, dei Signori della Notte, i boss che i giocatori devono affrontare come sfida finale di una sessione. Queste varianti vengono introdotte periodicamente nel gioco con un sistema di rotazione settimanale.

Tramite un post pubblicato sui social, il team di FromSoftware ha avvertito i giocatori che stanno per arrivare nuove sfide per i giocatori più temerari di Elden Ring Nightreign , sotto forma di nuovi Sovrani dell'Oscurità Eterna da affrontare.

Altri 4 boss in rotazione

FromSoftware ha annunciato che a partire dal 31 luglio inizierà un nuovo ciclo di sfide, che vedrà il debutto di nuovi Sovrani dell'Oscurità Eterna, nello specifico il Tricefalo, Augure, Belva dell'Equilibrio e Faglia nella Nebbia.

Si spera che queste novità siano presto accompagnate dal tanto atteso update che introdurrà una modalità multiplayer a due giocatori, laddove al momento è possibile affrontare i match in solitaria o in gruppi da tre. Era stata promessa da FromSoftware a inizio giugno, ma da allora non ci sono stati più aggiornamenti in merito.

Rimanendo in casa FromSoftware, pare che lo studio stia lavorando a un altro grosso progetto misterioso, oltre al già annunciato The Duskbloods.