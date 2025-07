Elden Ring Nightreign riceve la patch 1.01.5 che risolve un grave bug di un Sovrano dell'Oscurità Eterna

I dettagli dell'aggiornamento

Stando alle note della patch, è stato risolto un bug che poteva bloccare lo scontro contro il Sovrano dell'Oscurità: Parassita Senziente, impedendo di completare la battaglia. L'altra correzione riguarda lo stesso boss, che poteva apparire al di fuori dell'arena di combattimento.

Non risultano altre correzioni né modifiche ad altri elementi. Come per le precedenti patch, anche in questo caso il download e l'installazione sono obbligatori per poter continuare a giocare online a Elden Ring Nightreign.

Nel frattempo, Elden Ring Nightreign continua a ottenere ottimi risultati di vendita e si è classificato al primo posto tra i giochi più venduti negli Stati Uniti a maggio, nonostante la forte concorrenza.