Copilot Vision diventa più potente: assistenza AI per Windows 11 su tutto il desktop

Microsoft continua a espandere le funzionalità di Copilot in Windows 11 con un importante aggiornamento che migliora notevolmente l'interazione tra utente e assistente AI. A partire dalla versione 1.25071.125 , attualmente disponibile per tutti gli Insider in ogni canale di rilascio, Copilot Vision può ora accedere all'intero desktop, non più solo a singole finestre o applicazioni.

In alternativa, è possibile attivare la modalità Vision anche durante una conversazione vocale con l'AI: l'icona degli occhiali sarà infatti visibile anche in quel contesto, semplificando l'interazione per chi preferisce i comandi vocali.

Qualche limitazione

Tuttavia, l'accesso completo a queste nuove funzioni è limitato ai paesi in cui Copilot Vision è ufficialmente attivo, e l'aggiornamento è in fase di rollout graduale. Microsoft invita quindi gli utenti a pazientare qualche giorno nel caso in cui la nuova funzione non sia immediatamente disponibile dopo l'aggiornamento.

Windows 11

Con questa evoluzione, Copilot Vision si propone come un vero e proprio assistente visivo per Windows 11, in grado di cambiare in maniera significativa - almeno potenzialmente -il modo in cui gli utenti interagiscono con il sistema operativo e affrontano le attività quotidiane. Tra le ultime novità relative a Windows 11 segnaliamo, sicuramente, l'intento di portare la generazione di sfondi animati tramite intelligenza artificiale.