Gli utenti più sbadati potrebbero disabilitare il Failed Authentication Lock in futuro

Il Failed Authentication Lock, letteralmente Blocco di autenticazione non riuscita, è uno strumento di sicurezza che protegge ulteriormente i dispositivi dai furti. Questa impostazione è attiva di default e non può essere disattivata manualmente, fattore che impatta negativamente sull'esperienza degli utenti che tendono a dimenticare spesso le proprie password. Tuttavia, secondo quanto riportato da Android Authority, questa opzione potrebbe essere disabilitata in futuro. Vediamo tutti i dettagli.

Un sistema sicuro ma tedioso per i più sbadati L'insider AssembleDebug ha analizzato il codice sorgente della versione 25.28.31 beta dell'app Google Play Services. Alcune stringhe di codice fanno pensare alla possibilità di disabilitare il Failed Authentication Lock. Per farlo, però, sarà probabilmente necessario autenticarsi, ma al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli in merito. La protezione di Google Questa funzione fa parte della suite Protezione dai furti di Android 15 e 16 e sfrutta l'API BiometricPrompt. In poche parole, quando vengono effettuati diversi tentativi di accesso con PIN o password errati, il dispositivo Android viene bloccato per precauzione. Tuttavia, ciò può rivelarsi particolarmente tedioso per gli utenti che tendono a dimenticare spesso i propri dati e che quindi non riescono a proseguire con l'autenticazione. Google porta la Protezione avanzata su Chrome per Android: aumenta il grado di sicurezza Si tratta comunque di una scelta rischiosa, quindi l'utente deve essere ben consapevole prima di disabilitare la funzione.