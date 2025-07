MSI MAG 271QPX QD-OLED E2, la recensione del monitor da 27 pollici Quad-HD a 240 Hz un po' troppo costoso

MSI ha recentemente introdotto una nuova variante del suo monitor gaming MAG 271QPX QD-OLED identificata dal codice finale E2. A distanza di pochi mesi dall'uscita di quello che era uno dei primi monitor dotati di un pannello QD-OLED di terza generazione con risoluzione 1440p e frequenza di aggiornamento di 360 Hz, Samsung Display ha infatti iniziato a distribuire ai partner un pannello simile, seppur con una frequenza di aggiornamento leggermente inferiore. Così, il MAG 271QPX QD-OLED E2 condivide lo stesso pannello a 240 Hz del GIGABYTE AORUS FO27Q2 e del GIGABYTE MO27Q2, pur con un prezzo di listino marcatamente superiore. Parliamo di ben 800 euro, contro i 550-600 euro delle soluzioni GIGABYTE. Ma che cos'ha in più per giustificare questa netta differenza di costo? Proviamo a scoprirlo insieme in questa recensione

La connettività include due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4a e una porta USB-C con erogazione di potenza fino a 15W, oltre a un connettore minijack per cuffie. Si nota l'assenza di altoparlanti integrati e di un telecomando. Il monitor supporta lo standard VESA 100 x 100 mm per il montaggio a parete. Il prezzo di lancio si attesta intorno agli 800€.

L'elevata frequenza di aggiornamento di 240 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms GtG sono indicativi di una elevata reattività, elemento fondamentale per un'esperienza di gioco fluida e per la visualizzazione di video ad alto frame rate. Sul fronte delle tecnologie dedicate al gaming, si segnalano l'Adaptive Sync e il VRR (Variable Refresh Rate), che mirano a sincronizzare la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica per ridurre il tearing. Sono inoltre presenti funzionalità come PIP/PBP (Picture-in-Picture/Picture-by-Picture), mirini sovrapposti e un contatore di fotogrammi.

Lo stand è robusto, con una base che consente una buona stabilità e offre regolazioni in inclinazione, altezza, rotazione e rotazione sul perno. Pensa anche alla gestione dei cavi, come si può notare da un'apertura sullo stesso, per aiutare a mantenere ordinata la postazione di lavoro. Le connessioni si trovano nella parte inferiore del pannello posteriore, facilmente accessibili. Il joystick di controllo per la navigazione nel menu OSD (On-Screen Display) è posizionato anch'esso sul retro, in una posizione comoda per l'accesso manuale.

Esperienza d'uso

Il monitor MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 ci ha regalato un'esperienza d'uso generalmente positiva, con una buona fluidità generale e una resa visiva di ottimo livello. Il display QD-OLED di terza generazione è una garanzia, e restituisce colori vivaci, un contrasto marcato e un angolo di visione eccellente. Il pannello ha anche la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, che si traduce in una modalità HDR senza il cosiddetto "panel dimming" (attenuazione del pannello) nelle scene più luminose, ma con luminosità di picco limitata a 450 nits. Volendo si può attivare anche una modalità Peak 1000 nits, che rimuove ogni limite per consentire alla luminosità di picco di raggiungere i 1.000 nits. Di contro, però, bisogna pare i conti con il panel dimming nelle scene più luminose, che riduce l'accuratezza cromatica. In SDR la luminosità di picco si ferma invece a 250 nits, un valore tipico per gli OLED.

L'interfaccia del monitor MSI MAG 271QPX QD-OLED E2

Non ci sono speaker integrati, mentre l'OSD è quello tipico dei monitor MSI, con diverse opzioni e una buona distribuzione delle stesse. Non mancano le classiche funzioni per la cura del pannello OLED, come Pixel Shift, Panel Protect e Static Screen Detection, che si aggiungono alla garanzia di 3 anni contro il burn-in.

Videogiochi

Durante le sessioni di gioco non abbiamo riscontrato problemi significativi di lag, motion blur o ghosting, come ci si aspetta da un pannello con una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz e un tempo di risposta di 0.03 ms (GtG). Unico problema, tipico dei pannelli OLED, un po' di flickering con il VRR attivo.

Cyberpunk 2077 sul monitor MSI MAG 271QPX QD-OLED E2

Su console, il monitor supporta le tecnologie di refresh rate variabile FreeSync e G-Sync, ma non il Dolby Vision.

Nessun problema con PS5 sul monitor MSI MAG 271QPX QD-OLED E2

Xbox, però, per qualche strano motivo sembra non riconoscere il monitor come HDR. Una problematica non avuta curiosamente con il monitor gemello di questo MSI, il Gigabyte MO27Q2, che viene addirittura riconosciuto come 4K nonostante abbia la stessa risoluzione, ovvero 1440p.

GIGABYTE MO27Q2, a sinistra, e MSI MAG 271QPX QD-OLED E2, a destra: due pannelli gemelli fianco a fianco durante i nostri test

Non siamo riusciti ad abilitare l'HDR del monitor MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 su Xbox

Stessa cosa avviene su Nintendo Switch 2, dove però la console riconosce correttamente il monitor come 1440p, con supporto HDR fino a 120 Hz.

Mario Kart World per Nintendo Switch 2 sul monitor MSI MAG 271QPX QD-OLED E2

Le opzioni di visualizzazione di Nintendo Switch 2 sul monitor MSI MAG 271QPX QD-OLED E2

Per il resto è buona la resa delle immagini anche su Nintendo Switch, dove il fringing nei testi del menu iniziale è appena percepibile.

La schermata home di Nintendo Switch

Uso da ufficio

Nell'utilizzo quotidiano, lil display piatto con formato 16:9 non comporta particolari problemi nelle attività lavorative come l'elaborazione di fogli di calcolo o la scrittura di testi, ed è ottima anche la visione di contenuti multimediali. Il testo non presenta fenomeni di fringing particolarmente marcati nemmeno su PC, con solo una leggera frangiatura sui bordi, appena percettibile a una normale distanza di visione.