GIGABYTE MO27Q2, la recensione di un monitor QD-OLED da 27 pollici con 240 Hz di refresh e un gran prezzo

Il GIGABYTE MO27Q2 si propone come un'opzione interessante nel panorama dei monitor gaming di fascia alta, offrendo specifiche tecniche avanzate a un prezzo potenzialmente competitivo rispetto ad altri modelli con caratteristiche simili. Dotato di un pannello QD-OLED da 27 pollici con risoluzione QHD e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, questo monitor mira a fornire un'esperienza visiva di alta qualità e una fluidità di gioco eccezionale. Il tutto a un costo inferiore rispetto a diverse soluzioni concorrenti e con una garanzia di 3 anni contro il burn-in. In questa recensione del GIGABYTE MO27Q2 andremo ad esaminare se questo monitor riesce a bilanciare un prezzo più accessibile con prestazioni e funzionalità all'altezza delle aspettative degli utenti più esigenti.

Caratteristiche tecniche del GIGABYTE MO27Q2 Analizzando le specifiche tecniche del GIGABYTE MO27Q2, si osserva l'adozione di un pannello QD-OLED da 26,5 pollici con una risoluzione di 2560 x 1440 pixel in formato 16:9. Lo stesso montato anche sul monitor MSI MAG 271QPX QD-OLED E2. Questa combinazione punta a offrire una buona densità di pixel per offrire immagini nitide mentre la copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 suggerisce una riproduzione cromatica ampia e potenzialmente accurata. Il rapporto di contrasto dichiarato di 1500000:1, unitamente alla certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, indica la capacità di riprodurre neri profondi e un elevato contrasto dinamico nei contenuti HDR. La frequenza di aggiornamento di 240 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms GtG sono caratteristiche che depongono a favore di una elevata fluidità e reattività delle immagini, particolarmente rilevanti in scenari di gioco dinamici. GIGABYTE MO27Q2 Sul fronte delle funzionalità dedicate al gaming, si segnala la presenza di AMD FreeSync Premium Pro e Adaptive Sync, oltre al supporto VRR (Variable Refresh Rate), che mirano a eliminare il tearing e lo stuttering sincronizzando la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica. La certificazione VESA Certified ClearMR 13000 è un ulteriore elemento che promette una riduzione della sfocatura nelle immagini in movimento. Funzionalità aggiuntive includono PIP (Picture-in-Picture) e PBP (Picture-by-Picture) per il multitasking, un KVM integrato per controllare più dispositivi con un singolo set di periferiche, mirini sovrapposti, contatore di fotogrammi e timer. La selezione di ingressi sul monitor GIGABYTE MO27Q2 è nella media La connettività prevede due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e una porta USB-C con erogazione di potenza fino a 18 Watt. Sono inoltre disponibili due porte USB-A 3.2 e una porta USB-B 3.2 per il collegamento di periferiche, oltre a un'uscita cuffie da 3,5 mm. La presenza di altoparlanti integrati da 5 W ciascuno, fornisce una soluzione audio di base. Il monitor supporta il montaggio VESA 100x100 mm per una maggiore flessibilità di posizionamento. Il supporto incluso offre regolazioni in inclinazione, altezza, rotazione e rotazione sul perno. Il prezzo di partenza si attesta sui 550€. Scheda tecnica GIGABYTE MO27Q2 Tipo di display: QD-OLED

QD-OLED Dimensioni dello schermo: 26,5 pollici

26,5 pollici Risoluzione: 2560 x 1440 UHD 16:9

2560 x 1440 UHD 16:9 Gamma di colori: DCI-P3 99%

DCI-P3 99% Rapporto di contrasto: 1500000:1

1500000:1 Refresh Rate: 240 Hz

240 Hz Tempi di risposta: 0,03 ms GtG

0,03 ms GtG Curvatura: Flat

Flat HDR: VESA DisplayHDR True Black 400

VESA DisplayHDR True Black 400 Antiriflesso: sì

sì Tecnologie gaming: AMD Freesync Premium Pro, Adaptive Sync, VRR, VESA Certified ClearMR 13000, PIP (PBP), KVM, Mirini, contatore fotogrammi, Timer

AMD Freesync Premium Pro, Adaptive Sync, VRR, VESA Certified ClearMR 13000, PIP (PBP), KVM, Mirini, contatore fotogrammi, Timer Connettività: 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4 1x USB-C 18W 2x USB-A 3.2 1x USB-B 3.2 1x minijack 3.5mm

Altoparlante: 5W x 2

5W x 2 Telecomando: no

no Supporto a parete VESA (cm): 100x100

100x100 Supporto: Inclinazione: da -5º a +21º, Altezza: 0-130 mm, Rotazione: ±15º, Rotazione sul perno: ±90º

Inclinazione: da -5º a +21º, Altezza: 0-130 mm, Rotazione: ±15º, Rotazione sul perno: ±90º Dimensioni: 61,03 x 49,95 x 6,42 cm (senza base) 61,03 x 49,95 x 18,75 cm (con base)

Peso: 5,1 kg (senza base) 6,7 kg (con base)

Prezzo: 549€

Design Nonostante l'obiettivo di contenere i costi, il GIGABYTE MO27Q2 non sacrifica un design curato e una solida costruzione. Il monitor si presenta con linee pulite e una finitura prevalentemente opaca, che contribuisce a mantenere un'estetica sobria ma al contempo moderna, ideale per integrarsi in qualsiasi postazione da gaming o lavorativa. L'attenzione ai dettagli si nota nella gestione dei cavi, con una soluzione non particolarmente elegante, ma funzionale. Il logo GIGABYTE è presente ma è discreto sul monitor MO27Q2 La base robusta offre una buona stabilità e una discreta impronta sul piano di lavoro. La parte posteriore del monitor presenta una trama discreta e delle feritoie di ventilazione ben integrate, che non solo servono a dissipare il calore, ma contribuiscono anche a un look distintivo senza risultare eccessivamente aggressivo, in linea con la filosofia "Gaming Series" di GIGABYTE. Il joystick di controllo per la navigazione nel menu OSD (On-Screen Display) è posizionato nella parte bassa ed è facilmente accessibile. Anche la connettività è ben organizzata, con le porte posizionate in modo facilmente raggiungibile, ma discreto per non rovinare l'estetica generale. +1

Esperienza d'uso Il monitor GIGABYTE MO27Q2 è progettato per offrire un'esperienza visiva di alta qualità con prestazioni di gioco eccellenti, e la prova sul campo non ha deluso le nostre aspettative. Il display QD-OLED di terza generazione ha un'ottima resa dei colori e il solito angolo di visione molto elevato. La certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 si traduce in una modalità HDR base che si avvicina ai 500 nits con una fedeltà cromatica ottima, e una modalità Peak 1000 nits, che supera i 900 nits, ma perde di precisione. In SDR la luminosità del bianco varia a causa dell'ABL (Automatic Brightness Limiter): impostandolo su "Low" (dal menu OLED Care), la luminosità è più stabile, mentre alzando tutto su high con luminosità al 100% i nits possono variare notevolmente durante la visione. L'interfaccia del monitor GIGABYTE MO27Q2 L'interfaccia OSD è chiara e ben organizzata, con tante opzioni tutte facilmente accessibili. I due altoparlanti integrati da 5 W offrono un suono ragionevolmente ricco e sono un passo avanti rispetto ad altri altoparlanti di monitor che producono un suono più metallico e vuoto; offrono inoltre un buon controllo del volume. Videogiochi In gioco le prestazioni sono state eccellenti: nessun fenomeno visibile di lag, motion blur o ghosting. Ma da un pannello con una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz e un tempo di risposta di 0.03 ms (GtG) non ci aspettavamo di meno. Torna anche qui il solito flickering VRR, tipico dei pannelli OLED. Cyberpunk 2077 sul monitor GIGABYTE MO27Q2 Nessun problema con PS5 sul monitor GIGABYTE MO27Q2, che può supportare anche la risoluzione 4K Su console, il monitor supporta le tecnologie di refresh rate variabile FreeSync e G-Sync, ma non il Dolby Vision. Curioso che, a differenza del monitor MSI citato all'inizio di questa recensione, con cui condivide il pannello, questo GIGABYTE viene riconosciuto come 4K sia da PS5 sia da Xbox, utilizzando una sorta di super sampling integrato per riprodurre i contenuti console. Tutto normale nel supporto Xbox con il monitor GIGABYTE MO27Q2 Mario Kart World per Nintendo Switch 2 sul monitor GIGABYTE MO27Q2 Le informazioni sull'uscita video dalle impostazioni di una Nintendo Switch 2 collegata al monitor GIGABYTE MO27Q2 Un comportamento che ritroviamo anche su Nintendo Switch 2, dove comunque il monitor supporta correttamente anche un framerate fino a 120 Hz, con HDR abilitato, a una risoluzione di 1440p e 1080p. Nessun problema su Nintendo Switch, dove la dimensione contenuta del pannello e il sistema di scaling aiutano la console ibrida a non sfigurare troppo una volta collegata a un monitor con risoluzione superiore a quella nativa. L'interfaccia di Nintendo Switch sul monitor GIGABYTE MO27Q2 Uso da ufficio Nell'utilizzo di tutti i giorni, il display piatto con formato 16:9 è una garanzia, sia nelle attività lavorative come l'elaborazione di fogli di calcolo o la scrittura di testi, sia durante la visione di contenuti multimediali. Il testo presenta leggeri fenomeni di fringing ma il difetto è percettibile solo se ci si avvicina molto al pannello.

Conclusioni Prezzo 549 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.0 Il monitor GIGABYTE MO27Q2 è finalmente un monitor gaming QD-OLED che ci sentiamo di consigliare senza troppi se. Il prezzo è senza dubbio uno dei punti di forza di questo display con risoluzione 1440p, ma non è il solo. A fronte di un investimento che rimane importante, GIGABYTE propone un monitor che non lesina nemmeno nella qualità costruttiva, con un numero di ingressi decente (e migliore di quello di prodotti della concorrenza con prezzo molto più elevato), ottima compatibilità con le console e una qualità visiva che ha pochi punti deboli. Se vi serve un monitor Quad HD ad alto refresh, fateci un pensierino.