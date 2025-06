Instagram banna profili per errore: gli utenti si ribellano e accusano l'intelligenza artificiale

Molti utenti su Instagram stanno facendo registrare delle segnalazioni di protesta in seguito ad alcuni ban e ad alcune sospensioni dei propri account senza motivazioni o giustificazioni. Il problema sembra essere diffuso e pare persistere da molte settimane. Molti ritengono che una delle cause maggiori di questa ondata di ban sia l'utilizzo di sistemi automatizzati dell'intelligenza artificiale per il controllo dei contenuti.

Questo, dunque, pare aver avuto un impatto sull'intera gestione dei profili. Meta, al momento, non ha rilasciato ancora delle dichiarazioni ufficiali in merito, alimentando ancor di più il senso di stupore e frustrazione da parte degli utenti che non hanno ricevuto rassicurazioni in merito.