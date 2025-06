Instagram sta testando la funzione di "repost": ecco come funzionerà

La mossa, seppur importante, non sorprende, dato che si parlava di questa funzione in sviluppo già nel 2022.

La funzione di "repost" su Instagram

La funzione è stata inizialmente segnalata da alcuni utenti che l'hanno vista apparire sui loro account. Ma cosa cambia esattamente rispetto a quello che si può fare ora? Anche se al momento è possibile condividere il post di qualcuno nella propria Storia, la funzionalità di repost permetterà di ripubblicare il post nel Feed di Instagram. Inoltre, alcune persone attualmente utilizzano soluzioni alternative e app di terze parti per ripubblicare i contenuti, quindi una funzione ufficiale di ricondivisione eliminerebbe la necessità di trovare alternative.

Per quanto riguarda i creator, la funzionalità di repost potrebbe essere un modo per aumentare la loro portata e la loro scopribilità. Inoltre, Instagram è invaso da meme e foto ripubblicati che spesso non attribuiscono il merito agli autori originali, quindi l'aggiunta di una funzione di repost potrebbe aiutare a garantire che i creator ricevano il giusto credito quando i loro contenuti vengono ampiamente condivisi.

La possibilità di ripubblicare è già stata adottata da altri social network come Threads e TikTok, mentre la funzione "Retweet" di Twitter esiste dal lontano 2009. Come per qualsiasi altra funzione di test, comunque, non è noto quando o se Instagram intenda rendere disponibile la funzionalità di repost a tutti gli utenti. Intanto sta per arrivare una rivoluzione anche su WhatsApp con l'introduzione della pubblicità.