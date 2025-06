Un giocatore di Mario Kart World ha scoperto come funzionano le monete, danno bonus variabili

Se state giocando a Mario Kart World, saprete sicuramente che anche in questo episodio della serie è possibile raccogliere in gara delle monete. Oltre a sbloccare adesivi e kart, questi oggetti aumentano la velocità in pista del nostro personaggio, ma a quanto pare gli effetti cambiano in base alla combinazione di personaggi e veicoli usati.

Questo è quanto ha scoperto l'utente di TikTok shortcatt321, che in questi giorni sta postando regolarmente dei video con delle mini-guide sul gioco. Stando ai suoi test, ottenendo 20 monete (il massimo trasportabile), si riceve un bonus alla velocità del 5,1% a prescindere dal personaggio e kart utilizzato. Partendo da questo presupposto, l'incremento ottenuto con 10 monete dovrebbe essere circa del 2,5% (metà delle monete, metà del boost), tuttavia è qui che le cose si fanno interessanti: il bonus non è lineare, ma dipende dalla velocità di base del vostro setup.