Svelati i requisiti per PC di Borderlands 4, sarà protetto da Denuvo e Symbiote

2K e Gearbox Software hanno aggiornato la pagina Steam di Borderlands 4, aggiungendo i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC, e confermando la presenza del sistema anti-tamper Denuvo, affiancato da un nuovo DRM denominato Symbiote.

I giocatori su PC conoscono bene Denuvo, una tecnologia concepita per limitare la pirateria e tutelare le vendite nelle prime settimane dal lancio. Symbiote, invece, rimane ancora un mistero e fa praticamente il suo debutto con Borderlands 4. Alcune ipotesi emerse online suggeriscono che si tratti di un sistema proprietario sviluppato da 2K o Gearbox Software, ma mancano conferme ufficiali. La presenza di due sistemi DRM nello stesso gioco chiaramente non è passata inosservata e sta già suscitando reazioni contrastanti, in particolare a causa dei timori legati all'impatto negativo sulle prestazioni.