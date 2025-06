Il cosplay di Ada Wong da Resident Evil firmato michi_kyunn è semplicemente perfetto

La saga di Resident Evil si è guadagnata un posto d'onore nella storia dei videogiochi, complice anche la presenza di personaggi iconici che hanno lasciato il segno nel cuore dei fan. Dopo l'annuncio di Resident Evil Requiem c'è molto entusiasmo anche tra i cosplayer. Ad esempio, michi_kyunn ci propone un cosplay di Ada Wong, che, chissà, magari rivedremo in azione proprio nel nono capitolo.

Ada è un'agente segreta spesso al servizio di potenti corporazioni presenti nell'universo della serie. Sebbene in superficie sembri seguire gli ordini ricevuti, non è raro che scelga di deviare dal piano stabilito per perseguire scopi personali, agendo nell'ombra e facendo il doppio o anche il triplo gioco. La sua prima comparsa risale a Resident Evil 2, dove si presenta come alleata di Leon Kennedy per indagare sui misteriosi esperimenti condotti dalla Umbrella Corporation. Torna nuovamente in Resident Evil 4 e 6 dove ancora una volta sembra voler dare una mano a Leon, per poi scoprire le sue carte.