Il cosplay di Maomao da Il Monologo della Speziale di nonchancos è da incorniciare

Il Monologo della Speziale è uno degli anime di maggior successo degli ultimi anni. Una protagonista fuori dagli schemi, un'ambientazione affascinante e una narrazione che cresce episodio dopo episodio, hanno conquistato tantissimi fan, con il fascino dell'opera nata dalla penna di Natsu Hyūga che ha conquistato anche il panorama dei cosplayer. Ad esempio, oggi vi proponiamo il cosplay di Maomao realizato da nonchancos218.

Maomao è la protagonista della storia, una giovane speziale di umili origini, cresciuta nel quartiere a luci rosse, con una mente brillante e un'ironia tagliente. Al contrario delle sue coetanee non cerca amore, potere o riconoscimenti: il suo unico desiderio è studiare veleni, malattie e rimedi in pace, lontano dai riflettori. Per evitare di farsi notare si dipinge anche delle lentiggini sul naso usando l'argilla. Sfortunatamente le cose non andranno come sperava. Rapita e venduta come serva, finisce nel Palazzo Interno, dove la sua intelligenza e le sue conoscenze mediche la portano a risolvere misteri e casi di avvelenamento, attirando l'attenzione del misterioso Jinshi.