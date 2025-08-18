Il cosplay di Sue Storm da Win_Winry è da Donna Invisibile "fantastica" nel costume in stile Marvel Rivals

I Fantastici 4 sono tornati decisamente in auge grazie al nuovo film cinematografico dell'MCU a loro dedicato, ma sono sempre rimasti ben presenti nell'immaginario grazie anche al recente successo di Marvel Rivals: il personaggio della Donna Invisibile è forse uno dei più iconici nonché soggetto di interpretazioni varie, come dimostra questo nuovo cosplay di Sue Storm da parte di Win_Winry.

Per un particolare paradosso, la Donna Invisibile è invece qui decisamente visibile, e anche alquanto prorompente come spesso accade nei cosplay che la vedono protagonista, sebbene forse la sua rappresentazione risulterebbe decisamente molto più semplice da fare mostrandola nel pieno utilizzo dei suoi poteri.

La modella, anche in questo caso, si mostra in foto con il costume da combattimento di Sue Storm nel ruolo della Donna Invisibile nei Fantastici 4, nella versione utilizzata anche in Marvel Rivals, particolarmente moderna e attillata.