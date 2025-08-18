Il cosplay di Sue Storm da Win_Winry è da Donna Invisibile "fantastica" nel costume in stile Marvel Rivals

I Fantastici 4 sono tornati decisamente in auge grazie al nuovo film cinematografico dell'MCU a loro dedicato, ma sono sempre rimasti ben presenti nell'immaginario grazie anche al recente successo di Marvel Rivals: il personaggio della Donna Invisibile è forse uno dei più iconici nonché soggetto di interpretazioni varie, come dimostra questo nuovo cosplay di Sue Storm da parte di Win_Winry.
Per un particolare paradosso, la Donna Invisibile è invece qui decisamente visibile, e anche alquanto prorompente come spesso accade nei cosplay che la vedono protagonista, sebbene forse la sua rappresentazione risulterebbe decisamente molto più semplice da fare mostrandola nel pieno utilizzo dei suoi poteri.
La modella, anche in questo caso, si mostra in foto con il costume da combattimento di Sue Storm nel ruolo della Donna Invisibile nei Fantastici 4, nella versione utilizzata anche in Marvel Rivals, particolarmente moderna e attillata.
Quasi 70 anni e non sentirli
Win_Winry si dimostra ancora una volta molto adatta a rappresentare un personaggio dal look appariscente come questa Sue Storm, la quale è nientemeno che la prima super-eroina femminile creata dalla Marvel durante la Silver Age dei fumetti.
Pur risalendo al 1961, la Donna Invisibile porta decisamente bene tutti i suoi anni, dimostrandosi in grande forma anche in questo caso. La cosplayer indossa un costume simile a quelli classici, peraltro una tuta piuttosto semplice ma ormai diventata iconica, oltre a trucco a acconciatura a tema che la rendono una perfetta Donna Invisibile.
