Il cosplay di Yixuan da Zenless Zone Zero firmato da eelyee è splendido

Zenless Zone Zero vede il proprio cast di personaggi espandersi di aggiornamento in aggiornamento. Tra i più gettonati e apprezzati dai fan c'è sicuramente Yixuan, che oggi possiamo ammirare nel cosplay di eelyee.

Yixuan è la Gran Maestra dello Yunkai Summit, una scuola di arti marziali e abilità mistiche basate sulla manipolazione dell'Ether diventata nel tempo una fazione chiave nella difesa di New Eridu contro gli Hollow. Ha un ruolo centrale nella seconda stagione della trama, dove accompagna Weisz e Belle in un viaggio ricco di rivelazioni. Con l'espansione della trama nella versione 2.0, Yixuan gioca un ruolo centrale nelle nuove indagini che coinvolgono la regione di Waifei Peninsula, offrendo sia supporto ai protagonisti Belle e Wise che assumendo il ruolo di shifu per aiutarli a gestire i loro poteri speciali.