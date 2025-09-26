Il cosplay di Hinako Shimizu da Silent Hill f di Larissa Rochefort pare uscito direttamente dal gioco

Silent Hill f è finalmente arrivato nei negozi per PS5, Xbox Series X|S e PC, portando nuova linfa alla storica serie survival horror di Konami. Per festeggiare il lancio del gioco, Larissa Rochefort ha realizzato un cosplay della protagonista del titolo, Hinako Shimizu, di grandissima qualità.

Silent Hill f è ambientato nel Giappone rurale degli anni '60, dove una misteriosa infezione floreale trasforma il villaggio di Ebisugaoka in un incubo. La protagonista, Hinako Shimizu, è una studentessa solitaria e ribelle, oppressa da una famiglia autoritaria e da una società rigida. Suo malgrado si troverà a esplorare l'Otherworld, un piano distorto dove i suoi traumi prendono forma attraverso orrori visivi e simbolici. Il gioco esplora temi come l'identità, l'abuso e la perdita di controllo, fondendo l'estetica del folklore giapponese con l'horror psicologico tipico della saga. Hinako diventa il fulcro di una narrazione inquietante e malinconica, dove il confine tra realtà e incubo si dissolve.