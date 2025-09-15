Lady Dimitrescu torna nel cosplay di Kalinka Fox dedicato a Resident Evil Village

L'altissima vampira Alcina Dimitrescu si pone infatti come una figura assolutamente centrale della campagna di Resident Evil Village, e il suo castello rappresenta uno degli scenari più suggestivi che avremo modo di visitare durante il gioco.

Uno dei motivi per acquistare il gioco

Resident Evil Village ha venduto oltre 10,5 milioni di copie e siamo sicuri che Lady Dimitrescu abbia contribuito in maniera importante a questo grande successo, visto il clamore con cui la vampira è stata accolta dai fan della serie fin dalla sua prima apparizione.

Naturalmente anche diverse altre cosplayer hanno provato a interpretarla, riuscendoci in maniera brillante: dalla versione di Jessica Nigri a quella di Yaya Han, dalla versione di Helly Valentine a quella di Hane Ame.