Lady Dimitrescu torna nel cosplay di Kalinka Fox dedicato a Resident Evil Village

Il magnifico cosplay di Lady Dimitrescu realizzato da Kalinka Fox celebra l'annuncio dell'uscita di Resident Evil Village su Nintendo Switch 2, avvenuto nel corso dell'ultimo Nintendo Direct.
Confermato insieme a Requiem e Resident Evil 7 biohazard, il secondo capitolo della saga con protagonista Ethan Winters può vantare appunto la presenza di una delle nemesi più affascinanti degli ultimi anni.
L'altissima vampira Alcina Dimitrescu si pone infatti come una figura assolutamente centrale della campagna di Resident Evil Village, e il suo castello rappresenta uno degli scenari più suggestivi che avremo modo di visitare durante il gioco.
Il cosplay realizzato da Kalinka Fox si distingue per la qualità del makeup, che riprende in maniera fedele quello immaginato dagli sviluppatori Capcom per questo personaggio, con la carnagione chiarissima e le labbra di un rosso intenso.
Uno dei motivi per acquistare il gioco
Resident Evil Village ha venduto oltre 10,5 milioni di copie e siamo sicuri che Lady Dimitrescu abbia contribuito in maniera importante a questo grande successo, visto il clamore con cui la vampira è stata accolta dai fan della serie fin dalla sua prima apparizione.
Naturalmente anche diverse altre cosplayer hanno provato a interpretarla, riuscendoci in maniera brillante: dalla versione di Jessica Nigri a quella di Yaya Han, dalla versione di Helly Valentine a quella di Hane Ame.