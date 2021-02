Resident Evil Village, il cosplay di Lady Dimitrescu di Helly Valentine è una bomba

Lady Dimitrescu è il personaggio del momento, e Helly Valentine ha pensato bene di interpretarla nel suo nuovo cosplay dedicato alla villain di Resident Evil Village. Il risultato? Giudicate voi stessi.

Ispirata alla nobildonna unghereze Elizabeth Báthory ma anche alla Morticia Addams di Angelica Houston, Lady Dimitrescu è l'altissima vampira che compare al termine della demo di Resident Evil Village e che ovviamente troveremo nella versione completa del gioco.

Quale sarà esattamente il suo ruolo nella nuova (dis)avventura di Ethan Winters? Ancora presto per dirlo: dovremo attendere l'uscita del nuovo capitolo della serie Capcom, fissata al 7 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Per quanto riguarda invece Helly Valentine, non c'è molto da dire: la modella russa si sta mettendo decisamente in evidenza. Lo confermano le sue più recenti produzioni, come il cosplay di Harley Quinn, Lisa da Genshin Impact e una provocante PNG da Cyberpunk 2077.

Nel caso di Lady Dimitrescu, la bella Helly è andata sul sicuro, realizzando un costume convincente ma soprattutto dotato di una generosa scollatura e di... biancheria a tema!