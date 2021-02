Resident Evil Village: Lady Dimitrescu superstar, ecco a chi è ispirata

Resident Evil Village ha trovato una nuova star eletta a gran voce dal pubblico e si tratta di Lady Dimitrescu, la gigantesca vampira il sui successo ha stupito anche la stessa Capcom e in particolare l'art director responsabile del suo design, Tomonori Takano, che ha parlato di come è nato il personaggio e a chi è ispirata.

Lo sviluppatore Capcom ha parlato a IGN di vari aspetti riguardanti il personaggio in questione, facendo presente il suo grande stupore per l'impatto positivo che Lady Dimitrescu ha avuto sul pubblico, andato ben oltre le sue aspettative. "Nelle prime fasi della progettazione, abbiamo deciso di puntare sul tema del castello e dei vampiri", ha affermato Takano, "ma non volevamo essere legati alla visione tradizionale di questi elementi".

Il design della Lady e delle sue minion è dunque partito con l'intenzione di creare qualcosa di diverso, una sorta di vampire stregata o qualcosa del genere, prendendo come ispirazione la celebre Elizabeth Báthory, nobildonna ungherese del XVI secolo nonché inquietante serial killer e fondendola con la figura di Morticia Addams nell'interpretazione di Anjelica Huston e mettendoci insieme elementi tratti dalla leggenda nipponica dell'Hashaku-sama.

Queste sono dunque le eclettiche fonti d'ispirazione che hanno portato alla creazione della fascinosa Lady Dimitrescu, che in effetti non sembra una vampira tradizionale ed è caratterizzata peraltro dalla sua impressionante altezza, in grado di incutere ulteriore terrore, ma a quanto pare non solo, viste le reazioni del pubblico in visibilio.

Evidentemente, le intuizioni di Capcom erano corrette, perché il personaggio ha avuto grande successo, ancora prima dell'uscita del gioco, generando stupore anche in Takano: "Non credo che nessuno del team avrebbe mai previsto le reazioni che ci sono state per Lady Dimitrescu", ha affermato l'art director, "Personalmente, sono stato particolarmente colpito da tutti coloro che hanno affermato di voler essere inseguiti da lei".

La volontà di sviare dai cliché sia dell'horror gotico che di quello classico a base di zombie sembra aver prodotto ottimi risultati, in attesa di vedere la versione definitiva di Resident Evil Village, la cui data di uscita è fissata per il 7 maggio 2021. Potete trovare ulteriori informazioni al riguardo nell'anteprima dallo showcase tenuto da Capcom il mese scorso.