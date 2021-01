Resident Evil Village, l'anteprima dallo showcase

Dopo la disastrosa presentazione al Tokyo Game Show, Capcom ha imbastito un nuovo, più conciso evento dedicato a Resident Evil Village , recuperando dallo scivolone in quel di settembre. Venti minuti circa durante i quali hanno trovato spazio il tanto atteso ottavo capitolo, un breve accenno alla serie tv in computer grafica Resident Evil: Infinite Darkness e uno sguardo da vicino al tanto chiacchierato multigiocatore per il quale sono state aperte pochi giorni fa le iscrizioni alla beta privata. Re:Verse , anticipato ieri tramite Humble Bundle , è sicuramente il contenuto di minor interesse del pacchetto, mentre per quanto riguarda il piatto forte della serata possiamo dirci più che soddisfatti da quanto visto - sebbene, come sempre, le risposte siano state molto poche e le domande tantissime.

Dettagli e ipotesi sulla storia

Pur non avendo svelato troppo di sé, Resident Evil Village ha deciso di seminare dettagli qua e là in modo da alimentare ulteriormente la nostra curiosità e spingendoci a ipotizzare intrecci: ad esempio, il rapporto tra Ethan e Mia sembra piuttosto teso nonostante la coppia, ritrovatasi dopo gli eventi di Resident Evil VII, sia andata a vivere altrove e abbia avuto una bambina, Rosemary; bambina che viene presa in custodia da Chris Redfield dopo che la sua squadra ha fatto irruzione nell'abitazione di Ethan e lui in persona ha sparato a Mia - presumibilmente uccidendola.

Si passa poi allo sperduto villaggio della Romania, che vive nella morsa della misteriosa vampira che tanto ha fatto impazzire i fan di recente: Lady Dimitrescu (questo il suo nome) e le sue figlie hanno tutte le carte in regola per essere dei vampiri, sebbene la loro condizione non sia mai stata chiamata esplicitamente con questo nome. Quale concezione venga data a "figlie" resta un mistero, potrebbero esserlo davvero oppure un modo piuttosto fuorviante per definire una progenie vampirica di sorta.

L'aver menzionato un rituale, di natura per ora ignota, fa pensare a una congrega o un culto, concetto che strizza l'occhio tanto a Resident Evil 4 quanto a Resident Evil: Revelations 2 ed è rafforzato dal fatto che Lady Dimitrescu risponda alla misteriosa Madre Miranda, con molta probabilità la donna a capo di questo credo. La sua figura getta ancora più ombre sulla storia perché il suo nome è stato evocato anche dagli abitanti del villaggio durante quello che potremmo definire un rito, al quale era presente anche Ethan, mostrato a suo tempo nel primo trailer: è palese che abbia una certa influenza su di loro, e non solo, ma è difficile stabilirne l'allineamento perché gli stessi paesani sembrano essere divisi in due schieramenti. Considerata la connessione con Lady Dimitrescu, difficile definirla buona ma questo non fa necessariamente di lei una semplice "cattiva"; sebbene Resident Evil sia un b-movie nell'animo, ha anche dato prova di saper costruire personaggi molto sfumati, difficili da collocare moralmente.

Per quanto tutte queste informazioni siano interessanti, non riescono a esserlo come il fatto che Dimitrescu sia una di quattro antiche casate tutte collegate, guarda un po', all'Umbrella: le altre tre sono Beneviento, Moreau ed Heisenberg - quest'ultima citata peraltro dalla stessa Lady Dimitrescu nell'informare Madre Miranda della fuga di Ethan. La loro connessione all'Umbrella era già stata anticipata in un meccanismo preso sempre dal primo trailer di Village, non era tuttavia un'immagine abbastanza chiara e soprattutto non si conoscevano i nomi di queste casate. Prima di oggi. Non solo si vede in game ma la mappa in tessuto della Collector's Edition mostra l'area che, quasi senza dubbio, andremo a visitare e quattro luoghi rispettivamente collegati alle famiglie: castello Dimitrescu, casa Beneviento, fabbrica Heisenberg e cisterna Moreau. Quale connessione abbiano con l'Umbrella, non essendo mai state nominate in precedenza e soprattutto non avendo i suoi esponenti preso parte alla fondazione della stessa, è uno dei tanti misteri di questo gioco. Tutto dipende quando sono state istituite queste quattro casate, considerando che la famiglia Spencer guadagna notorietà a partire dal 1860; considerando che il logo dell'Umbrella è nato sulla base di quello della famiglia Spencer, non si può escludere che Dimitrescu, Beneviento, Heisenberg e Moreau ne fossero legate da prima dell'istituzione dell'Umbrella e che la loro fedeltà sia passata di conseguenza all'azienda.

Per quanto riguarda Il Duca, preziosissimo mercante di questo nuovo capitolo, non abbiamo la minima idea di cosa aspettarci da lui né che figura possa essere, non trovando appigli che ci consentano di analizzarlo più a fondo; ciononostante ne abbiamo apprezzato la figura e la sua bizzarria, che potrebbero far di lui un personaggio più consapevole dei dintorni di quanto non lo fosse l'iconico mercante di Resident Evil 4.

L'uomo con gli occhiali scuri, già apparso brevemente nel trailer precedente, continua a non svelare molto di sé: vuole affrontare Ethan in uno scontro che parrebbe volto a testarne le capacità, facendo dunque pensare a un personaggio non proprio ostile ma, dall'altro lato e per l'ennesima volta, nemmeno del tutto amichevole. Rientra per ora in quella zona di grigi tanto cara a Resident Evil. Il fatto poi che la sua non indifferente arma abbia qualche somiglianza con quella impugnata dal licantropo gigante a un certo punto del gameplay fa pensare che possa essere un mutaforma.

Un ultimo appunto, questo ricavato dalla demo Maiden, riguarda Lady Dimitrescu e le sue figlie. Siamo piuttosto sicuri che la demo sia ambientata nel 1958, data che ritroviamo su un documento perfettamente conservato poco prima di uscire dalle segrete: qui si menziona il fatto che le quattro donne siano già affette dal vampirismo, se così vogliamo chiamarlo. Questo va in netto contrasto con l'ipotesi che l'area in cui si ambientano le vicende sia stata in qualche modo contaminata dall'Umbrella, perché in quegli anni l'azienda nemmeno esisteva - così come il progetto Wesker Children, datato 1960. La probabilità di trovarsi davanti a una forma di parassita e a un culto nato attorno allo stesso, similmente a quanto accaduto in Spagna, è forte seppur non del tutto certa. Sappiamo solo che ancora una volta Capcom ha tirato fuori dal cilindro personaggi, luoghi e situazioni che siamo curiosi di vedere come riuscirà a far quadrare.