Hitman 3: il livello di Dubai finito in un lampo in un incredibile speedrun

Uno speedrunner, Frote7 su YouTube, ha finito il livello di Dubai di Hitman 3 in un tempo incredibile: 17 secondi dall'inizio dell'azione. Sì, avete capito bene. Naturalmente il suo non è l'unico modo di finire la missione, ma immaginiamo che gli interessi di più di aver stabilito il primo record mondiale del gioco che mettersi a discutere di come giocare.

Come potete vedere dal filmato, Frote7 no sbaglia una mossa, facendo tutto alla perfezione, oltretutto senza farsi vedere. Considerando che Hitman 3 è disponibile da appena un giorno, si tratta di un risultato ragguardevole.

Il fenomeno delle speedrun fatte con la trilogia World of Assassination di Hitman non è nuovo. La struttura di gioco si presta benissimo a provare imprese di questo tipo, che sono molto diffuse sin dal primo capitolo.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Hitman 3, scritta dall'immarcescibile Francesco Serino. Visto che siamo qua vi ricordiamo anche che è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5, Stadia e Nintendo Switch (queste ultime due versioni in cloud).