Dopo la condanna per stupro, lo studio di Hitman ha tagliato i ponti con Conor McGregor

La decisione di interrompere i rapporti arriva poco dopo l'avvio di una collaborazione tra IO Interactive e McGregor , trasformato in un personaggio della serie Hitman chiamato The Disruptor. Era stato presentato come uno dei nuovi Elusive Target del gioco. Ma ora non ci saranno più DLC o contenuti legati a McGregor, con quelli già lanciati che saranno cancellati.

Collaborazione interrotta

La dichiarazione di IO Interactive è arrivata nel pomeriggio, tramite i canali social della compagnia. Nel post su X possiamo leggere: "Alla luce della recente sentenza di tribunale riguardante Conor McGregor, IO Interactive ha deciso di interrompere la collaborazione con l'atleta, con effetto immediato. Prendiamo la questione molto seriamente e non possiamo ignorarne le implicazioni. Di conseguenza, inizieremo a rimuovere tutti i contenuti con Mr. McGregor dai nostri negozi a partire da oggi".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

IO Interactive non ha specificato ancora cosa accadrà a chi già ha acquistato i DLC di The Disruptor. Quindi non è chiaro che fine faranno i contenuti già installati. In casi del genere, solitamente, a chi li ha acquistati viene concesso di tenerli, ma non possiamo esserne certi, quindi aspettiamo comunicazioni ufficiali in merito. Intanto potete godervi Hitman senza il DLC.

L'unica certezza è che la sentenza ha condannato McGregor a pagare almeno 248.000 euro di danni. McGregor ha detto di volersi appellare. Per adesso non ci sono ancora date riguardanti l'appello e non sappiamo cosa farebbe IO Interactive nel caso in cui la sentenza fosse ribaltata.